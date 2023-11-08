Климатолог Семенов рассказал об изменении погоды через 30 лет

Исполняющий обязанности директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал, что через 30 лет погода в мае может стать такой же теплой, как и июнь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии