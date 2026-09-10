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Иркутск Сегодня

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Работа для 16–18-летних: Кадровый центр Приангарья трудоустроил более 600 подростков

В Иркутской области подвели итоги работы по содействию занятости несовершеннолетних. При поддержке Кадрового центра региона 654 подростка в возрасте от 16 до 18 лет трудоустроены на квотируемые рабочие места к 250 работодателям, ещё 170 ребят получили работу сверх установленной квоты.

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