Работа для 16–18-летних: Кадровый центр Приангарья трудоустроил более 600 подростков

В Иркутской области подвели итоги работы по содействию занятости несовершеннолетних. При поддержке Кадрового центра региона 654 подростка в возрасте от 16 до 18 лет трудоустроены на квотируемые рабочие места к 250 работодателям, ещё 170 ребят получили работу сверх установленной квоты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 500 мигрантов выд...
- В Ангарске мужчин...
- EV Россия завершила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым