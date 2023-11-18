Поверья, традиции и приметы народного праздника Павел Ледостав, отмечаемого ежегодно 19 ноября Анна РедькоНа 19 ноября 2023 года, в соответствии с народным календарем, отмечается уникальный праздник, названный «Павел Ледостав».
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