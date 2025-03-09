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Следователь нашла неожиданного «союзника» после прыжка с парашютом

Следователь нашла неожиданного «союзника» после прыжка с парашютом

Женщина-следователь нашла необычное хобби – парашютный спорт. Вдохновленная детской мечтой о работе в правоохранительных органах, она совмещает расследования с прыжками с высоты, где каждый полет помогает ей находить новые зацепки и преодолевать профессиональные трудности.

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