Следователь нашла неожиданного «союзника» после прыжка с парашютом

Женщина-следователь нашла необычное хобби – парашютный спорт. Вдохновленная детской мечтой о работе в правоохранительных органах, она совмещает расследования с прыжками с высоты, где каждый полет помогает ей находить новые зацепки и преодолевать профессиональные трудности.
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