Следователь нашла неожиданного «союзника» после прыжка с парашютом

Женщина-следователь нашла необычное хобби – парашютный спорт. Вдохновленная детской мечтой о работе в правоохранительных органах, она совмещает расследования с прыжками с высоты, где каждый полет помогает ей находить новые зацепки и преодолевать профессиональные трудности.