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Почему интернет-вселенная «Конторка» стала популярной в рунете

В середине августа 2024 года в рунете появилась интернет-вселенная «Конторка» аккаунта ООО «Слоп». Проект представляет собой серию роликов об офисе, где сотрудники, называемые батраканами, выполняют странные задачи, получают зарплату кукишами, а премии — обещаниями.

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