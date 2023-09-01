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Жан Кособуцкий о поражении Эфе Аджагбе: «Понял сразу, что рефери на их стороне»

Казахстанский боксер Жан Кособуцкий прокомментировал свое поражение нигерийцу Эфе Аджагбе на вечере бокса в Талсе (США, штат Оклахома) от Top Rank.

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