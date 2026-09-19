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В России проходит 2-й день голосования. Что говорят о выборах эксперты?

В России проходит 2-й день голосования. Что говорят о выборах эксперты?

В России идёт второй из трёх дней голосования на выборах депутатов Госдумы. По данным ЦИК, к 16:00 по московскому времени явка составила 38,9%.

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