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Вечерний Новосибирск

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Старческим ожирением стали чаще страдать дети в Новосибирске

Старческим ожирением стали чаще страдать дети в Новосибирске

«Эта проблема действительно появилась, – прокомментировала эндокринолог Лариса Санникова. – У нас растет количество случаев ожирения среди подростков и детей старше 12 лет¸ и в большей степени – среди мальчиков».

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