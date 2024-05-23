Старческим ожирением стали чаще страдать дети в Новосибирске

«Эта проблема действительно появилась, – прокомментировала эндокринолог Лариса Санникова. – У нас растет количество случаев ожирения среди подростков и детей старше 12 лет¸ и в большей степени – среди мальчиков».
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