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Тульская область усилит туристическую навигацию вдоль трассы М4

Тульская область усилит туристическую навигацию вдоль трассы М4

До конца года вдоль магистрали планируется установить арт-объекты, которые будут информировать автомобилистов о расположенных в Тульской области достопримечательностях.

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