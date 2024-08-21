Пеплом сдуло в ад: Штаб элитной бригады боевиков ВСУ «Магура» уничтожен бомбой Юлия СоколоваВ ночь на сегодняшний день, командный пункт 47-й бригады Вооруженных Сил Украины (ВСУ), расположенный в Сумской области, стал мишенью точечного удара.
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