Что происходит с электричеством в Севастополе? «Три часа свет есть, три часа — перерыв»

Развожаев сообщил об усложнении ситуации с электроснабжением СевастополяОбелиск «Городу-герою Севастополю» в СевастополеКонстантин Михальчевский/РИА Новости Губернатор Севастополя сообщил об ухудшении ситуации с электроснабжением.
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