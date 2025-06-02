В Металлургическом районе Челябинска частично закрыто движение по одной из основных магистралей

Работы по улице Сталеваров в Челябинске с частичным закрытием движения продолжаются. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 23 часов 2 июня до 23 часов 6 июня пройдет второй этап реконструкции теплотрассы с закрытием движения транспорта в районе пересечения улицы Сталеваров с шоссе Металлургов.