В Металлургическом районе Челябинска частично закрыто движение по одной из основных магистралей

Работы по улице Сталеваров в Челябинске с частичным закрытием движения продолжаются. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 23 часов 2 июня до 23 часов 6 июня пройдет второй этап реконструкции теплотрассы с закрытием движения транспорта в районе пересечения улицы Сталеваров с шоссе Металлургов.
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