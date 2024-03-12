Парламент Франции поддержал двустороннее соглашение о безопасности с Киевом

Unsplash Парламент Франции большинством голосов поддержал двустороннее соглашение о безопасности с Киевом, предполагающее на 10 лет военную поддержку Украины, объявила президент Нацсобрания Яэль Брон-Пиве.
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