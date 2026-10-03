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Новости Липецка

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Лучшие комментарии читателей «Новостей Липецка» за неделю

Лучшие комментарии читателей «Новостей Липецка» за неделю

Жители Липецкой области обсудили на сайте «Новостей Липецка» темы за неделю с 27 сентября по 3 октября, редакция публикует лучшие комментарии.

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