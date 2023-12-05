❗️Российская ПВО ночью уничтожила 22 украинских БПЛА и еще 13 перехватила над акваторией Азовского моря и территорией Крыма Также около 6:00 средства ПВО уничтожили 4 украинских БПЛА, еще 2 перехвачено над акваторией Азовского моря.