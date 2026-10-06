Вечерний юмор: мемы, которые говорят за нас

Большой жизненный опыт порой умещается в одну смешную подпись. Особенно если рядом лицо, на котором уже написано всё, что приличный человек вслух не произнесёт.
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