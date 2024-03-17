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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» интересуется Виффером из «Фейеноорда». Опорник сборной Нидерландов оценивается в 25 млн евро

Каталонцы собираются приобрести нового ключевого игрока в полузащиту, который в долгосрочной перспективе сможет стать заменой Серджи Бускетсу.

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