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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клопп о сборной Германии: «Я берусь за работу, несмотря на то, как относились к Тухелю и Нагельсманну. Я очень уважаю Юлиана, желаю ему всего наилучшего»

Юрген Клопп обратился к немецкой общественности во время своей первой пресс-конференции в качестве нового главного тренера сборной Германии .

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