В Лаишево пройдет международный молодежный лагерь «Аркадаш»

С 24 по 30 августа в Лаишевском районе на базе детского лагеря «Звездный» пройдет международный образовательный проект для школьников 14–17 лет из Татарстана и стран дальнего зарубежья – лагерь «Аркадаш».
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