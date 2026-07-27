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Татар-информ

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В Лаишево пройдет международный молодежный лагерь «Аркадаш»

В Лаишево пройдет международный молодежный лагерь «Аркадаш»

С 24 по 30 августа в Лаишевском районе на базе детского лагеря «Звездный» пройдет международный образовательный проект для школьников 14–17 лет из Татарстана и стран дальнего зарубежья – лагерь «Аркадаш».

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