69-летний нижегородец утонул в Сормовском озере

В Сормовском районе утонул 69-летний мужчина. Об этом сообщает МЧС Нижегородской области. На озере Сормовское недалеко от стадиона «Труд» утонул нижегородец.
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