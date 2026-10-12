Нобелевскую премию по экономике присудили Роберту Холлу и Майклу Вудфорду

Премию Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2026 год присудили ученым из университетов США — Роберту Холлу (Стэнфордский университет*) и Майклу Вудфорду (Колумбийский университет), следует из пресс-релиза Нобелевского комитета.
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