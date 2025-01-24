«Подымите штаб на вилы»: пленный офицер ВСУ обратился к родным украинских бойцов

МОСКВА, 24 января, ФедералПресс. Украинский офицер Вячеслав Погибенко, находящийся в плену у Вооруженных сил России, обратился к 110-й бригаде ВСУ, которая оказалась окружена в южной части поселка Великая Новоселка на территории Донецкой народной республики.