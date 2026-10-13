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Министр здравоохранения Новгородской области Яковлев оштрафован за молчание

Министр здравоохранения Новгородской области Яковлев оштрафован за молчание

По обращению местной жительницы прокуратура Новгородской области провела проверку исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

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