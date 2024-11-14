Социальные работники в Каушанах помогают пожилым людям заполнить заявления на компенсацию

Пожилые люди и люди с проблемами опорно-двигательного аппарата, которые хотят получить компенсацию за энергию в холодный период года, но не могут приехать в мэрию, чтобы подать заявление, могут сделать это из дома.
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