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Главу предприятия по производству вакцин от COVID арестовали за взятку

Главу предприятия по производству вакцин от COVID арестовали за взятку

Замоскворецкий суд Москвы арестовал и. о. директора ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» (СПбНИИВС) Евгения Маковского по делу о взятке.

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