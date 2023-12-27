Главу предприятия по производству вакцин от COVID арестовали за взятку

Замоскворецкий суд Москвы арестовал и. о. директора ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» (СПбНИИВС) Евгения Маковского по делу о взятке.