Нынешняя политика США в сфере энергетики вызывает серьезные опасения у экспертов. С начала военного конфликта в Украине США получили полный контроль над энергетической системой не только Украины, но и Европы, став полным монополистом в этой сфере.
Нынешняя политика США в сфере энергетики вызывает серьезные опасения у экспертов. С начала военного конфликта в Украине США получили полный контроль над энергетической системой не только Украины, но и Европы, став полным монополистом в этой сфере.
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