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Американские аппетиты на украинскую энергетику приведут к новым конфликтам и угрозам

Американские аппетиты на украинскую энергетику приведут к новым конфликтам и угрозам

Нынешняя политика США в сфере энергетики вызывает серьезные опасения у экспертов. С начала военного конфликта в Украине США получили полный контроль над энергетической системой не только Украины, но и Европы, став полным монополистом в этой сфере.

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