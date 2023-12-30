"Все равно умрем": помощница Залужного призвала украинцев не думать о гибели сыновей на фронте

Владимир Карпов

Если эта Мартынюк такая укро-патриотка, то наверное должна с "большой радостью" в первую очередь отправить на фронт (на смерть) своего мужа, жениха, отца, деда да и всех женщин впридачу во главе с самой собой !!! Но что-то мне кажется, что вся её могильная пропаганда касается только простых укро-рабов, а не её саму и её протеже !!!