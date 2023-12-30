Советник Залужного призвала украинцев не думать о гибели сыновей на фронте Родителям украинских военнообязанных не стоит бояться гибели сыновей и дочерей, ведь все мы рано или поздно умрем.
"Все равно умрем": помощница Залужного призвала украинцев не думать о гибели сыновей на фронте
Комментарии
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Владимир Соловьев
ХУДОЖНИКИ, ИЗОБРАЗИТЕ ЭТУ АЛЛУ МАРТЫНЮК НАД ВСЕЙ УКРАИНОЙ ВМЕСТЕ С ТЕМОШЕНКО БЛЕДНЫМИ И С КОСОЙ!
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4 час.
Владимир Карпов
Если эта Мартынюк такая укро-патриотка, то наверное должна с "большой радостью" в первую очередь отправить на фронт (на смерть) своего мужа, жениха, отца, деда да и всех женщин впридачу во главе с самой собой !!! Но что-то мне кажется, что вся её могильная пропаганда касается только простых укро-рабов, а не её саму и её протеже !!!
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3 час.
metallvest
А где русские партизаны которые не превратились в хохлов ,пора всю зелькину банду на вилы.Ну а хохлы сами выбрали себе на шею это ярмо одумаются скинут этих упырей, проведут суд и развесят их на столбах .
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2 час.
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