Купили парные наряды: Чонгук доказал, что его лучший друг теперь не Ви, а Мингю

Трек «3D» уже произвел наилучшие впечатления на весь мир, но Чонгук (Jungkook) никак не может успокоиться и продолжает делать самые разные промоушны для того, чтобы о его творении узнало еще большее количество человек.
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