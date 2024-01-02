В Приморском крае Полицейский Дед Мороз и представители Общественного совета поздравили детей участников СВО с Новым годом

Отправившись поздравлять детей, Полицейский Дед Мороз заглянул на центральную площадь города. Сказочный Дедушка, сопровождаемый Снегурочкой, обошел площадь, пообщался с жителями города и сфотографировался со всеми желающими.
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