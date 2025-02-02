Мирослава Бердник: «Языковой концлагерь»: внутренняя оккупация и выход из нее

Внутренняя оккупация. В последнее время такое ощущение, что ты — иностранец в чужой стране. Когда слышишь, как продавец ломает свой язык и отвечает русскоязычному покупателю на деланном кагбе украинском, как-то диковато.
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