Товарищеские матчи. «Челси» сыграет с «Рексхэмом», «Арсенал» – со сборной звезд МЛС

Товарищеские матчи Чапел-Хилл, США «Челси» Англия – «Рексхэм» Уэльс – 03:00 Вашингтон, США «Арсенал» Англия – сборная звезд МЛС – 03:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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