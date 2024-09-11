За минувшие сутки произошли существенные изменения на фронте в Курской области. Ранее казалось, что ВС РФ перешли здесь в оборону, а боевые действия приняли характер позиционных, но вчера ряд источников с российской стороны сообщил об успешном контрнаступлении, в ходе которого были освобождены несколько населенных пунктов.
Началось долгожданное освобождение Курской области
Комментарии
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Людмила Боченкова
Россия вперёд !смерть укро нацичкими натовским зазватчикам в Курской области!
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16 час.
Юрий Золотарев
От всей души желаю нашим парням ЗАКАПЫВАТЬ еврор-бандерофашистню! И поглубже, чтоб больше не воняло на Планете этим дерьмом!
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8 час.
Лидия
Хохлов надо не вытеснять, а уничтожать в промышленных масштабах.
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7 час.
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