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Дрю Холидей подарил каждому игроку НБА настольную игру, посвященную резне чернокожих в Талсе

Разыгрывающий «Милуоки» Дрю Холидей и его жена Лорен подарили каждому игроку НБА настольную игру Black Wall Street, в которой рассказывается о резне чернокожего населения в Талсе (1921).

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