С октября кухню Ronin на крыше петербургского особняка Юргенса возглавляет Александр Горяйнов. Новый бренд-шеф полностью перезапустил меню, объединив японский гриль, свежие морепродукты и азиатские блюда с европейскими акцентами.
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