Пушков предсказал поражение Шольца на выборах из-за падающих рейтингов

Падающие рейтинги правящей Социал-демократической партии (СДПГ) и укрепление позиций фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) свидетельствуют о будущем поражении канцлера Олафа Шольца и его союзников на … .
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