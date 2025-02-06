Климов оценил перспективы переговоров России и США

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Переговоры между Россией и США могут идти как по линии ведомств, так и на уровне руководства стран, главное – чтобы эти контакты помогали нормализации ситуации, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.