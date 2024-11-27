16 детских мультфильмов, от которых и взрослые зрители пришли в восторг

Каждый родитель знает, как сложно бывает выбрать хороший мультфильм. Никому не хочется слушать писклявый голос мультяшного зверька, от которого начинает болеть голова, и вздрагивать от дурацких шуточек и примитивной рисовки.
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