Глава затопленного весной Орска Козупица ушел в отставку

Мэр Орска Василий Козупица подал в отставку, об этом сообщила пресс-служба администрации региона. Глава города направит заявление о досрочном сложении полномочий в Орский городской Совет депутатов, рассмотрение официального сообщения запланировано на 10 июля.
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