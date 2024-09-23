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Военное обозрение

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    считайте свои гульдены, кому нужна информация о военном конфликте от бухгалтерской газетенки?The Financial Tim...

Беспилотник бойцов иракского сопротивления атаковал объект бригады «Голани» израильской армии

Беспилотник бойцов иракского сопротивления атаковал объект бригады «Голани» израильской армии

Подчеркивается, что удар стал ответным действием на массовые обстрелы Израилем гуманитарных объектов в Газе.

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