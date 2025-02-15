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«Я и сам недавно звонил Путину»: Шольц на Мюнхенской конференции поддержал

«Я и сам недавно звонил Путину»: Шольц на Мюнхенской конференции поддержал прямые контакты США с Россией Германия поддерживает прямые контакты между США и РФ по урегулированию конфликта на Украине.

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