«Я и сам недавно звонил Путину»: Шольц на Мюнхенской конференции поддержал прямые контакты США с Россией Германия поддерживает прямые контакты между США и РФ по урегулированию конфликта на Украине.
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«Я и сам недавно звонил Путину»: Шольц на Мюнхенской конференции поддержал прямые контакты США с Россией Германия поддерживает прямые контакты между США и РФ по урегулированию конфликта на Украине.
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