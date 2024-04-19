Всеволод Беликов: «Эту работу оценивает его величество житель»

21 апреля – День местного самоуправления. Председатель Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов рассказал о работе и подготовке муниципальных служащих - Всеволод Федорович, с каким настроением вы и ваши коллеги готовитесь встречать День местного самоуправления? - С рабочим настроением и с чувством сдержанного оптимизма.