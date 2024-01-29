В Барнауле назвали дату открытия поликлиники № 14, которую ждали многие годы

Уже сегодня будут выставлены талоны к врачам Новая барнаульская поликлиника № 14 на улице Лазурной, 46 примет первых пациентов 5 февраля, рассказал на своей странице во "ВКонтакте" главврач Дмитрий Денисов.
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