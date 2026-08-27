Автомат как часть образа: видео досмотра гостей в Йемене взорвало Сеть

REUTERS/Khaled Abdullah Весь мир обсуждает кадры работы сотрудников службы безопасности в Йемене.Охранники тщательно осматривали в поисках опасных предметов людей, которые пришли на массовое мероприятие с автоматами.
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