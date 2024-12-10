Семья Пэрис Джексон считает ее жениха охотником за миллиардами Майкла

Родные Пэрис боятся за нее и не верят в искренность ее жениха. Пэрис Джексон и Джастин Лонг LEGION-MEDIAОбъявленная на днях помолвка 26-летней дочери Майкла ДжексонаПэрис и Джастина Лонга вызвала горячее неодобрение ее родных.
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