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Семья Пэрис Джексон считает ее жениха охотником за миллиардами Майкла

Семья Пэрис Джексон считает ее жениха охотником за миллиардами Майкла

Родные Пэрис боятся за нее и не верят в искренность ее жениха. Пэрис Джексон и Джастин Лонг LEGION-MEDIAОбъявленная на днях помолвка 26-летней дочери Майкла ДжексонаПэрис и Джастина Лонга вызвала горячее неодобрение ее родных.

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