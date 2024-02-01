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Цанев земель кубанских

Цанев земель кубанских

Недавний пожар в Доме культуры станицы Новотитаровская Динского района, который называют пятым округом Краснодара, и земля там ценится также, мог быть попыткой освободить участок под более доходные объекты.

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