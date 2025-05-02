Владельцы Bet365 могут продать букмекерскую компанию за $12 млрд (The Guardian)

Семья Коутс может продать букмекерскую компанию Bet365. По данным The Guardian со ссылкой на ряд источников, компания, возглавляемая Дениз Коутс, в последние недели вела переговоры с американскими банками и консультантами о полной или частичной продаже активов.
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