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Строительство 21 века

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Как сохранить баланс в современной классике: ошибки и тонкие настройки

Как сохранить баланс в современной классике: ошибки и тонкие настройки

Современная классика — это, пожалуй, один из самых сложных жанров в интерьерном дизайне. Здесь недостаточно просто выбрать дорогие материалы или воспроизвести исторический декор.

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