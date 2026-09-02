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Криптоиндустрия призывает SEC избегать полных ограничений на новые ETF

Криптоиндустрия призывает SEC избегать полных ограничений на новые ETF

Участники криптоиндустрии призвали Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) избегать полных ограничений на «новые» биржевые фонды (ETF) и вместо этого оценивать продукты на основе их индивидуальных параметров риска.

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