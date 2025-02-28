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Победа или dogovornyak?

Победа или dogovornyak?

Никогда не стоит требовать от событий, чтобы они развивались ТОЛЬКО позитивно и приносили радость НЕМЕДЛЕННО.

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