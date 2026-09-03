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Украина как дубинка, сломалась – взяли новую: Ищенко о развитии осенне-зимней военной кампании

Украина как дубинка, сломалась – взяли новую: Ищенко о развитии осенне-зимней военной кампании

Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру ответил на вопросы зрителей:01:48 – Как будет развиваться осенне-зимняя военная кампания? .

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